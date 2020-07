Johnny Depp e Amber Heard continuam em tribunal e tudo indica que Elon Musk ofereceu à atriz "um segurança" que a acompanhasse 24 horas, todos os dias da semana. Gesto que chegou depois de a artista lhe ter dito que queria uma ordem de restrição contra o agora ex-companheiro.

No entanto, Amber nega que Musk a tenha visitado enquanto Depp, que na altura era seu marido, estava ausente.

Temas que estão a ser discutidos em tribunal durante o processo de Johnny contra a editora do The Sun. O ator está a processar o jornal por causa de um artigo que rotulou Depp de "monstro violento".

Musk nega as alegações de que terá visitado Amber em 2015 enquanto Depp estava fora, justificando que não estiveram em contacto até 2016.

Na terça-feira, a advogada de Depp, Eleanor Laws QC, questionou Heard e disse que a atriz teria dito que Depp era "ciumento" e que não tinha tido nenhuma "relação ilícita".

De seguida, a advogada leu as mensagens de texto entre Heard e Musk a partir de 22 de maio de 2016, nas quais a atriz dizia a Musk que iria pedir uma ordem de restrição contra o então marido.

As mensagens chegaram um dia depois de um suposto incidente em Los Angeles, onde Depp e Heard moravam, em que a atriz alega que Johnny lhe atirou o telemóvel e acertou-lhe na cara. Acusações que o ator nega.

Eleanor Laws revela que Musk se ofereceu para "providenciar segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana para a atriz", acrescentando que o fundador da Tesla disse: "A oferta permaneceria, mesmo que tu nunca mais me quisesses ver de novo... de qualquer maneira, desculpa-me por ser um idiota. [...] Isto só importa porque eu realmente gosto de ti".

A advogada destacou ainda as declarações do porteiro da casa onde vivia o ex-casal, Alejandro Romero, que contou que viu Musk a visitar Heard "quando Depp estava na Austrália".

A atriz disse que Romero estava "errado", insistindo que não esteve em contacto com Musk até 2016.

Heard afirmou que o agora ex-marido a acusou de ter tido casos com outros atores, entre eles James Franco. A advogada de Depp questionou a atriz sobre Franco, tendo mostrado em tribunal imagens das câmaras de segurança da casa onde Amber morava com o antigo companheiro. Nas gravações, do dia 22 de maio de 2016, por volta das 23h [hora locao], a atriz estava na companhia de James.

Depois de Heard confirmar que o homem que estava nas gravações era Franco, Laws perguntou se a atriz estava a "evitar" ser filmada pela câmara de segurança. A atriz disse que ambos estavam apenas a "conversar" e que James lhe terá dito: 'Oh meu Deus, o que é que aconteceu contigo', quando viu o rosto da colega e amiga.

