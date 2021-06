John Legend diz que a mulher, Chrissy Teigen, está "ótima", apesar de estar no centro de um escândalo de cyberbullying.

O cantor foi visto com um grande sorriso no rosto do lado de fora da mansão do casal em Los Angeles, na tarde de terça-feira, e disse aos fotógrafos: “Ela está a ir muito bem”. Isto quando questionado sobre como é que a modelo estava, como relata o Daily Mail.

Declarações que chegam depois de Teigen ter emitido um segundo pedido de desculpa, esta segunda-feira, pelos "velhos e horríveis tweets" do passado.

