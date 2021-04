Eis uma grande novidade para os fãs da série 'O Sexo e a Cidade'. A personagem de Aidan Shawn - interpretada por John Corbett, irá aparecer no regresso tão esperado da trama.

A informação foi confirmada pelo próprio ator em declarações ao Page Six: "Vou estar na trama", afirmou durante uma entrevista, notando que esta experiência o deixa cheio de "entusiasmo".

"Acho que estarei em alguns", notou, quando questionado acerca do número de episódios em que iria participar.

A HBO até ao momento não comentou o assunto.

'And Just Like That…' irá contar com Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis no elenco. Kim Cattrall decidiu ficar de fora devidos aos desentendimentos que teve com Parker.

A data de estreia ainda não foi revelada.

