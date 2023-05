Os irmãos Joe, Nick e Kevin têm uma ótima relação entre eles, embora de quando em vez sintam também a rivalidade pelo facto de trabalharem todos na área da música.

Numa entrevista ao podcast 'Armchair Expert', de Dax Shepard, Joe revelou que chegou a "chorar" de inveja quando o irmão Nick foi convidado para ser o jurado da versão norte-americana do 'The Voice'.

"Foi o cenário mais pitoresco. Foi no espetáculo dos Fleetwood Mac no Madison Square Garden. Enquanto eles tocavam 'Landslide', descobri que ele [Nick] seria um dos jurados do' The Voice'. Fiquei com tanta inveja que chorei com 'Landslide'. Foi agridoce, claro, porque fiquei super feliz por ele, mas também fiquei chateado porque queria aquele maldito programa", confessou Nick.

Vale lembrar que Nick Jonas foi jurado na versão australiana do 'The Voice'.

