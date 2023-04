Joaquín Cortés, de 54 anos, está internado no hospital devido a uma complicação de saúde. A novidade foi revelada pelo próprio, que contou ter sido levado para o hospital há uns dias depois de ter desmaiado enquanto brincava com os filhos.

"Há alguns dias estava a brincar com os meus filhos e desmaiei, cheguei às urgências com saturação de oxigênio muito baixa no sangue", contou na sua conta oficial de Instagram.

Desde a sua entrada na unidade hospitalar, estão a ser feitos "exames de cardiologia, neurologia e pneumologia" para tentar chegar a um diagnóstico.

"Estou a tomar antibióticos e a receber oxigênio. Amanhã vão fazer-me uma broncoscopia e depois vão me colocar-me um suporte [de vida] por horas ou dias... Ainda não sei", declarou.

Joaquín Cortés começou a sentir que algo poderia não estar bem há semanas. O artista "tinha tosse, dor no peito, cansaço e dor de cabeça", ainda assim quis cumprir os seus compromissos profissionais e chegou a atuar no Teatro Real, em Barcelona.

