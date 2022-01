João Soares entrou em 2022 com um mergulho no mar. Um ato de coragem e de alguma loucura que o músico destacou nas suas redes sociais esta sexta-feira com uma foto do momento.

"Esta foi a minha primeira selfie de 2022. Tirada poucos minutos (ou segundos) depois do ano entrar. Está tremida (e não desfocada), porque depois do mergulho, o frio não me deixou parar de tremer", começou por escrever na legenda.

"Mas sim, mergulhei. Fui ao Mar. 'Oceanei-me' em águas frias! Quem me conhece, sabe que não me foi fácil. Mas fi-lo! Mergulhei! Por amor. Por mim", confessou, por fim.

