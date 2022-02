João Reis recorreu ao Instagram para mostrar o orgulho que tem no trabalho da mulher, falando sobretudo da nova temporada de 'Príncipes do Nada'.

"Não parece mas já vai na sexta temporada. Agora ainda podemos vê-lo às segundas-feiras ao fim da noite, perto das 23h, na RTP1, mas os episódios mais antigos podem ser vistos na RTP Play", começou por escrever o ator.

"Sei bem da turbulência e da alegria e dedicação com que a Catarina Furtado e a sua pequena mas muito talentosa equipa (da produtora Até Ao Fim do Mundo) se movem e desdobram para redescobrir e dar sentido a estes 'Príncipes do Nada'. Trabalho notável de persistência e de resistência. De sobriedade e inteligência", destacou de seguida.

"E de sensibilização para a integração, para a diversidade, para a empatia, para a informação sobre as violação sistemática dos direitos humanos e para o extraordinário trabalho de milhares de voluntários e organizações que perante um mundo em ruínas são um sopro de vida", acrescentou. "'Príncipes do Nada'. Um nada, que é quase tudo", terminou.

Leia Também: "A televisão tem de impor limites. Não vale tudo pelas audiências"