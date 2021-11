Depois de Catarina Furtado ter assinalado no Instagram o aniversário da enteada, filha mais velha de João Reis, foi a vez de o ator fazer o mesmo.

Numa publicação que fez na rede social, João Reis destacou o aniversário de Maria, que completa 25 anos esta terça-feira, 23 de novembro.

"Discreta, empenhada, doce, corajosa, sensata, inteligente e de coração gigante. São poucos e insuficientes os adjetivos para um elogio que contemple todas as tuas qualidades", disse o pai 'babado' na legenda de uma fotografia da filha, mostrando-se "muito orgulhoso" da jovem.

Recorde-se que além de Maria, João Reis é também pai de Francisco, da relação passada com Joana Seixas, e de João Maria e Maria Beatriz, do casamento com Catarina Furtado.

