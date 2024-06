O jornalista esteve à conversa com Manuel Luís Goucha a quem falou do seu relacionamento com a comunicadora da SIC.

João Póvoa Marinheiro foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha na tarde desta sexta-feira, 7 de junho. Durante a entrevista, o jornalista falou do seu namoro com Nelma Serpa Pinto, também jornalista na SIC. João destacou o "imenso orgulho" que sente pelo caminho que a namorada tem feito, embora que num canal da concorrência. Questionado sobre o que Nelma trouxe à sua vida, o entrevistado respondeu: "Trouxe tranquilidade e estabilidade. Os jornalistas são muito irrequietos. Eu tenho uma ansiedade que me é natural e ela trouxe-me essa forma pacífica de olhar para as coisas e para a vida". "Somos muito iguais na forma de olhar para a vida, nos valores, somos uma equipa", completa.