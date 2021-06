Ao falar das filhas em conversa com Catarina Miranda no podcast 'Só Mais 5 Minutos', João Paulo Rodrigues contou que a mais velha, Rita, agora com 11 anos, sofreu com crises de epilepsia.

"Houve uma altura - agora, por acaso, acho que já passou - em que ela tinha crises de epilepsia. Mas é um tipo de epilepsia que passa com a idade. Tem a ver com a imaturidade do cérebro", começou por partilhar.

"Acontece quando ela adormece ou quando está para acordar. Começa a ter convulsões, mas com a idade aquilo desaparece, mesmo. Não é aquela epilepsia que a gente conhece", acrescentou.

Recorde-se que a menina é fruto da relação terminada de João Paulo Rodrigues com Juliana Marto. Ambos são ainda pais de Sofia.

Sobre a separação de Juliana, o apresentador, ator e humorista confessou que "foi das fases mais difíceis da sua vida".

"Fazia um programa da manhã, todos os dias tinha de estar bem disposto, tinha de falar com pessoas e do problema dessas pessoas. Foi na altura em que sai de casa e fui morar sozinho, deixei de estar com a mãe das minhas filhas e, por isso, não estava tanto com as minhas filhas... Custou-me muito. Tens de estar sempre com aquele sorriso, tens que estar lá [no programa], e custou-me", lembrou.

Siga o link

Leia Também: João Paulo Rodrigues declara-se à filha mais velha: "Minha vida toda"