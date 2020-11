Depois de se ter mudado para a TVI no verão, após ter estado largos anos a servir a RTP, João Fernando Ramos esteve no programa 'Dia de Cristina', esta quarta-feira, para falar sobre esta mudança.

O jornalista contou que estava "confortável num jornal de referência" - o 'Jornal 2', na RTP2 -, mas chegou a um momento em que "só contava os dias para estar de folga". "Pensei: ou me reformo ou então tenho que agarrar outro desafio", acrescentou, afirmando que esta foi uma decisão "de um dia para o outro".

Durante a conversa com Cristina Ferreira, João Fernando Ramos recebeu uma mensagem dos filhos e da mãe. Perante as palavras da progenitora, o jornalista ficou muito emocionado. "Tem sido um turbilhão de emoções esta mudança toda, e eles estarem todos comigo é muito bom", disse.

João Fernando Ramos está a coordenar as equipas que a TVI está a construir no Porto, para que o canal não se concentre apenas em Lisboa, e explicou que quando veio para a estação, "apresentar noticiários não era a função principal". No entanto, com a saída de Pedro Pinto da TVI, o jornalista acabou por ocupar o seu lugar, pelo menos por agora, no 'Jornal da Uma'.

O casamento de 30 anos também foi tema de conversa, revelando o 'segredo' para esta união duradoura: "Tenho um carinho imenso por ela, temos uma relação que ultrapassa muito o homem e a mulher que namoram e que se casam. Somos muito próximos, muito cúmplices. É uma relação de paixão, mas tem essa imensa cumplicidade que se constrói ao longo dos anos. Acho que é a pessoa que me conhece melhor".

