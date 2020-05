João Félix e a namorada, Margarida Corceiro, aproveitaram o dia de quarta-feira, 4 de maio, para irem a banhos.

Em casa do jogador português, onde o casalinho se encontra de quarentena, os dois posaram à beira da piscina e aqueceram as redes sociais com as suas excelentes formas físicas.

"Parece verão", escreveu João Félix na legenda da sua publicação.

Mais tarde foi a vez de a jovem atriz partilhar uma fotografia semelhante:

