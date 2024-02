João Cancelo prepara-se para ser pai pela segunda vez, fruto da relação com Daniela Machado.

Numa publicação que foi feita no Instagram pela mulher do jogador, mostraram duas carinhosas imagens onde aparecem com a filha mais velha - a pequena Alicia que nasceu em dezembro de 2019 - e com a 'barriguinha' a destacar-se.

"A multiplicar amor, felicidade e bênçãos", escreveu na legenda das imagens.

