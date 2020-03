Celebra-se esta quinta-feira, 19 de março, o Dia do Pia, um momento especial a dobrar para João Baptista. Isto porque é a primeira vez que o ator comemora este dia no papel de pai.

Nas redes sociais, João já fez questão de assinala este dia único, tendo surpreendido de novo os fãs com mais uma fotografia ternurenta em que aparece na companhia da pequena Maria Clara, que nasceu no ano passado.

"Estes somos eu e tu a comemorarmos o Dia do Pai. O meu primeiro Dia do Pai, contigo minha filha. Vieste ao mundo sem pedires, no entanto, penso em ti e imagino-te desde há muito tempo. E aqui estás tu, bem no colo do pai, colo esse que tenciono dar-te para sempre. A verdade é que entre nós não haverá Dia do Pai ou Dia da Criança, pois teu pai serei sempre, e tu sempre a minha criança. Amo-te, minha filha. O pai está aqui", escreveu o ator na legenda da imagem, que pode ver na publicação abaixo.

Leia Também: João Baptista partilha vídeo amoroso da filha. "Amo-te, meu amor"