Muito recentemente, João Baião pediu desculpa em direto a Andreia Rodrigues pelo facto de ter sido injusto para com ela quando os dois apresentaram juntos o programa 'Grande Tarde', da SIC. Um assunto sensível que voltou a ser abordado pelo apresentador aquando da sua participação no programa 'Wi-fi', da RFM.

"Mas eu com a Andreia Rodrigues não fui injusto. Sinto que às vezes tenho um ritmo diferente das outras pessoas e as outras pessoas não têm de levar com isso... As coisas têm de ir calmamente. Às vezes sou muito brusco e sou muito intenso nas coisas e nas brincadeiras, e as pessoas podem não entender", começa por esclarecer o apresentador, deixando claro que não existiu propriamente uma zanga com a colega.

"Tenho noção que não foi conscientemente... Não fiz mal à Andreia Rodrigues mas sinto que em pequeninas coisas fui muito intenso e intolerante", termina, encerrando o tema.

Importa ainda lembrar que também Luciana Abreu chegou a ser uma das apresentadores do 'Grande Tarde' e também ela já referiu diversas vezes, ainda que indiretamente, que não tinha na altura uma boa relação profissional com Andreia Rodrigues.

