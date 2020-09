João Baião e Diana Chaves receberam esta segunda-feira no programa 'Casa Feliz', da SIC, uma convidada muito especial: Maria João Abreu.

A atriz marcou presença no programa para falar sobre a estreia da quarta temporada da série 'Golpe de Sorte', acabando por ser surpreendida com uma série de emotivas homenagens.

E se era Maria João Abreu que tinha motivos para se deixar emocionar com as palavras carinhosas de colegas, amigos e familiares, foi na verdade João Baião a primeira pessoa a deixar as lágrimas rolarem.

"És uma mulher intensa, uma mulher de braços abertos para a vida e para todos. Estás sempre preocupada com os outros, sempre preocupada com tudo", afirma João Baião sem conseguir conter a emoção e deixando também Maria João Abreu em lágrimas.

Recorde-se que a atriz e o apresentador são amigos há vários anos e têm por isso uma ligação muito especial.

