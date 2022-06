O Dia dos Irmãos, celebrado a 31 de maio, foi assinalado de forma especial no programa 'Casa Feliz'. João Baião recebeu em direto uma surpresa da irmã gémea, Maria do Rosário, e do mano mais velho, José.

"Olá, mano. Quero-te mandar um beijinho muito grande neste Dia especial dos Irmãos, dizer-te que gosto muito de ti e que és um dos homens da minha vida", disse através de um vídeo a irmã gémea do apresentador.

Já o irmão mais velho de João Baião e Maria do Rosário lembrou o dia em que há 58 anos, a 8 de outubro, com apenas "11 anitos", tocou os irmãos gémeos pela primeira vez. "Não obstante a minha tenra idade, a felicidade desses momentos ainda hoje perdura viva na minha memória", lembrou.

Falando especificamente de João Baião, José recordou os vários palcos da vida que partilharam, inclusive os palcos do teatro. "Em todos eles, foste sempre a criança, o jovem, o adulto generoso, autêntico, dedicado, humilde, leal, entre muitas outras coisas. Apesar de constar por aí que eu tenho sido uma referência para ti, foste tu quem me ensinou muitas coisas, principalmente, que é muito necessário na vida acreditarmos sempre em nós e no nosso trabalho, nas nossas capacidades", terminou.

De lágrimas nos olhos, João Baião atirou: "Isto não se faz", dirigindo em seguida mensagens de agradecimento dirigidas a cada um dos irmãos.

"Minha irmã gémea, meu amor, um grande beijinho para ti. Minha Rosarita, amo-te muito do fundo do coração", disse. "E o meu irmão, minha grande referência, foi e será sempre a minha alma", dedicou ao mano José.

"Não estava nada à espera disto, amo-vos muito e para mim o dia dos irmãos são todos os dias. E lá em cima está alguém a mandar-nos beijinhos", completou, numa clara referência aos pais.

João Baião ao lado dos dois irmãos© Reprodução Instagram/ João Baião

