Joana Schreyer, antiga concorrente do 'Big Brother 2021' submeteu-se a um procedimento estético ao nariz. A jovem fez uma rinomodelação com ácido hialurónico.

"Através da aplicação de ácido hialurónico é possível preencher a depressão existente, tornando o nariz mais reto e afinado, e ainda subir ligeiramente a ponta", explica a NB Clinic, clínica de medicina estética responsável pela intervenção.

Joana partilhou o incrível antes e depois com os seus seguidores do Instagram e impressionou com as diferenças. Espreite as imagens na galeria.

