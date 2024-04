Joana Santos foi mãe pela segunda vez há precisamente quatro anos. No dia 17 de abril de 2020 nasceu a pequena Mia, que hoje completa mais um ano de vida.

Ao mostrar uma fotografia da menina e outra imagem de quando estava grávida, a atriz escreveu: "17-04-2020 nasceu a minha filha. Pensar que este ano foi dos mais difíceis e dos mais belos ao mesmo tempo. Quatro anos de Mia, da minha filha que eu amo tanto, que me faz tão feliz. Sou uma sortuda!!! Parabéns, filha!!! PS- Ani kuni, das suas músicas favoritas, tem bom gosto a miúda".

De recordar que Joana Santos é ainda mãe de Ari e ambas as crianças são fruto do casamento com Simão Cayette.

