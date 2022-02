Depois de mais de um mês de ausência, Joana Marques regressou esta terça-feira, 1 de fevereiro, à Rádio Renascença.

A radialista assinalou o regresso nas redes sociais com um vídeo que registou o reencontro com Inês Lopes Gonçalves, com quem apresenta o programa matutino 'As Três da Manhã'.

A última emissão de Joana Marques antes de ir de férias, note-se, foi a 24 de dezembro.

