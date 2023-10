Joana Marques não faltou à XXVII gala dos Globos de Ouro e pensou no look ao pormenor.

Para a ocasião, a humorista escolheu um visual todo branco, composto por um conjunto de calças, blusa e casaco e ainda uns ténis na mesma cor. No entanto, o pormenor que mais se destacou foram as unhas.

Isto porque escreveu uma letra em casa unha e podia ler-se "calma jovem". Uma expressão que ficou conhecida no 'Extremamente Desagradável'. De recordar que no ano passado, por exemplo, quando brincou com o discurso de Ivo Lucas após receber o Globo de Ouro Prémio Revelação, Joana Marques usou a referida expressão.

"Calma, jovem. É só uma estatueta, e nem sequer é mesmo de ouro", escreveu Joana Marques na publicação que fez no Instagram onde mostra as unhas, citando as palavras que usou quando brincou com Ivo Lucas.

Nas stories da sua página de Instagram, a comediante mostrou também o pós-Globos de Ouro. "A melhor parte da noite", disse ao mostrar-se com o prémio e a consumir uma bebida de uma cadeia de fast food.



