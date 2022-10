Joana Marques marca presença amanhã, terça-feira, 4 de outubro, no programa 'Goucha', da TVI.

A novidade é anunciada por Manuel Luís Goucha na rede social Instagram.

"Duas? Não, só vou conversar com uma e já será 'extremamente desagradável'. Joana Marques amanhã no 'Goucha'", pode ler-se na partilha, que brinca com o nome do programa que a humorista apresenta na rádio Renascença.

