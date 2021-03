No passado fim de semana, Cristina Ferreira regressou ao pequeno ecrã com o concurso 'All Together Now', uma das grandes apostas da TVI em termos de entretenimento.

Joana Marques, radialista da Renascença, fez uma análise do programa através de uma paródia hilariante que causou gargalhadas a centenas de ouvintes.

Mas melhor do que explicar, será mesmo ouvir a primeira parte.

