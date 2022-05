Joana Marques foi convidada no 'What's Up TV', o programa de Carolina Patrocínio a SIC Mulher, e destacou nas redes sociais algumas imagens da emissão, as quais comentou com o seu humor característico.

"A olhar para a Carolina Patrocínio com inveja. A pensar 'será que se comer panquecas da Prozis fico assim?'", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece sozinha.

Numa segunda publicação, em que surge a posar ao lado da apresentadora, de Sara Matos e de Martim Sousa Tavares, a comediante acrescentou: "Raio de sina a minha, ter de ser fotografada ao lado da Sara Matos e da Carolina Patrocínio, só faltava chamarem a Júlia Palha".



© Instagram



© Instagram

Leia Também: "Com o meu filho não há palhaçadas", afirma Judite Sousa