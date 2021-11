A rubrica 'Extremamente Desagradável' desta terça-feira, 23 de novembro, foi sobre a entrevista dada por João Rendeiro à CNN Portugal, precisamente no dia da inauguração do novo canal de informação (antiga TVI24).

Joana Marques destaca assim os momentos mais surreais da conversa entre João Rendeiro e Júlio Magalhães.

Destaca-se, por exemplo, o amor da mulher do entrevistado às suas "três cadelinhas" e ainda o facto do "coração e do relógio deste" continuar português.

Ouça a rubrica aqui.

