Joana Machado Madeira esteve a tentar aprender a surfar e para isso contou com a ajuda do companheiro, Eduardo Madeira. As coisas, no entanto, não correram como esperado.

A atriz acabou por sofrer uma queda que a levou diretamente para o hospital, como o Fama ao Minuto já tinha relatado anteriormente. Lá, viu o braço ser engessado.

Eduardo Madeira, que gravou Joana logo após a queda em causa, acabou por recorrer mais tarde ao Instagram para atualizar o seu estado de saúde.

"Atenção: devido ao elevado número de mensagens venho informar que a atleta sente ainda algumas dores mas encontra-se a recuperar bem e estará apta para participar na próxima etapa do campeonato mundial a realizar no Hawai. Aliás, a atleta caracteriza-se precisamente por estar sempre no verbo ir", escreveu, com algum humor à mistura.

