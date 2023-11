Joana Machado Madeira magoou-se enquanto praticava surf e o companheiro, Eduardo Madeira, não deixou de 'brincar' com a mulher.

"A minha aluna acabou de abrir um pulso", começou por relatar o humorista, pedindo de seguida à mulher para mostrar a lesão. "Está todo inchado, olha aqui", partilhou Joana Machado Madeira ao mostrar o pulso.

"Oh Jesus Cristo! Ok, hospital. Foi uma boa aula de surf", diz depois Eduardo Madeira, com a mulher a frisar que "está a doer muito" e que "não está a brincar".

"Tu falas português? Pensava que era holandesa. Pronto, vamos para o hospital. Até já. É a primeira aula, também. Queriam ver uma fratura exposta?", acrescentou o comediante.

Mas antes de Joana Machado Madeira se magoar, Eduardo gravou um outro vídeo onde relatava que estava a dar uma aula de surf à mulher, brincando ao dizer que era uma "holandesa". Veja tudo no vídeo da galeria.

Horas depois da publicação do humorista no Instagram, Joana Machado Madeira fez questão de também se manifestar na rede social. "Obrigada a todos. Ainda com dores, mas melhor. O antes e depois de ter aberto o pulso no surf", escreveu junto de algumas imagens que pode ver na publicação abaixo.

Leia Também: Joana Machado Madeira diz: "Não sou a melhor mãe do mundo..."