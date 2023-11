Foi no Instagram que Joana Machado Madeira fez um desabafo sobre a maternidade, esta sexta-feira, dia 24 de novembro,

A atriz publicou um vídeo onde surge a brincar com as filhas e na legenda escreveu: "Não sou a melhor mãe do mundo, até porque tenho menos juízo do que elas. Mas que seja a mãe mais fixe então".

Os fãs de Joana destacaram a importância de não deixar perder esta "loucura", que será importante para a felicidade das meninas.

