Joana Machado Madeira surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um divertido vídeo protagonizado por si e pelas filhas.

Nas imagens, a mamã 'babada' aparece a dançar com as meninas, tendo feito um dos desafios do TikTok.

"Semanas com feriado estamos in", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

Recorde-se que Joana Machado Madeira e o marido, Eduardo Madeira, deram as boas-vindas à pequena Carolina em abril. Ambos são também pais de Leonor, de sete anos.

Leia Também: É muita ternura... Joana Machado Madeira encanta em vídeo com a filha