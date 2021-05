Joana Machado Madeira encantou os seguidores da sua conta de Instagram ao partilhar um vídeo no mínimo ternurento no qual aparece com a filha mais nova, a bebé Carolina, que nasceu no passado dia 27 de abril.

A mulher de Eduardo Madeira surge a cantar a música de Nelly 'No Matter What I Do' enquanto a bebé atenta à câmara.

Importa notar que Eduardo e Joana são ainda pais de Leonor, de sete anos. O humorista, por seu turno, tem outro filho, Rodrigo, de uma relação passada.

Veja o vídeo na galeria.

