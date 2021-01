Um mês depois de ter anunciado publicamente que está grávida do primeiro filho, Joana Longoria volta a presentear os seus seguidores do Instagram com novas fotografias da sua cada vez maior barriguinha de grávida.

A ex-concorrente do programa 'Secret Story', da TVI, encontra-se no Dubai com o namorado e pai daquele que é o seu primeiro filho.

Confira a galeria para ver as imagens da barriguinha de Joana Longoria partilhadas até aqui.

