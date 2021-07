"Hoje é o dia dele". Foi assim que Joana Freitas começou por assinalar no Instagram o aniversário do marido, Artur Mendonça.

Uma data que foi celebrada publicamente numa emotiva e carinhosa mensagem.

"É o meu melhor amigo, melhor companheiro e a minha pessoa preferida de sempre! Tem o melhor sentido de humor, é um bonitão e tem imenso jeito para bricolage! (Se eu acordar com vontade de mudar a casa toda, pendurar quadros, restaurar móveis, ele alinha comigo)", contou de seguida.

"Abraça o Tico com o maior amor do mundo e está sempre lá para o ajudar e escutar. Os dois têm segredos, dizem que são gémeos e que são os melhores amigos", acrescentou, falando ainda do filho, Francisco, fruto da relação da manequim com o surfista Francisco Alves, de quem se separou em 2017.

"Sou a mulher mais feliz do mundo! Ao teu lado tenho a família bonita com que sempre sonhei, obrigada por seres tão incrível connosco Tuquinhas! Feliz aniversário, meu amor", completou.

