Cansada das críticas a que diariamente está sujeita por causa do seu visual, Joana Diniz decidiu fazer uma publicação em resposta a todos os seus 'haters', ou críticos.

A ex-concorrente do reality show da TVI 'Casa dos Segredos' começou por dizer que apesar de não se afetar com aquilo que é dito, já se começa a "cansar" de remover centenas de comentários.

"Vocês vão ter que me aturar assim mesmo, com lábios falsos, com dentes falsos, com pestanas falsas, com sobrancelha falsa, com maminhas falsas, com botox e com mais umas tantas coisas que não posso referir por enquanto, PORQUE AQUI NÃO TEM BELEZA NATURAL, porém eu trabalho para a sustentar (recado para quem pensa que tudo são 'BORLAS') e enquanto eu trabalhar e eu gostar, faço e farei tudo aquilo que eu quiser porque sou dona da minha pessoa", argumenta.

"Se gostam, se não gostam é uma opinião que a mim não me diz respeito. (...) Não gostam tem bom remédio olham e calam a boca em vez de virem para aqui destratar uma pessoa", completou.

