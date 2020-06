Joana Diniz voltou a encontrar o amor alguns meses depois do nascimento da sua primeira filha, a pequena Valentina, fruto da relação terminada, quando estava ainda no início da gestação, com Igor Sanchez. Nando chegou a ser apresentado publicamente com o seu novo namorado e o casal trocava até há bem pouco tempo juras de amor nas redes sociais.

Porém, parece que o amor entre o casal pode mesmo ter chegado ao fim. Os rumores de separação surgiram recentemente, tendo por base o facto de a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' ter eliminado das suas redes sociais todas as fotografias que tinha ao lado do barbeiro. Escusado será dizer que Nando fez o mesmo nas suas contas públicas.

Apesar de Joana ter optado por não confirmar publicamente a separação, a verdade é que esta terça-feira partilhou com os fãs um desabafo que pode ser a confirmação que os fãs esperavam: "Sobre aceitar e confiar: Nada acontece ao acaso. Ninguém entra ou sai da nossa vida à toa. Coisas difíceis chegam para nos fazer crescer, coisas boas chegam para que saibamos agradecer. Cada vez acredito mais nessa força: Entre o que tira e o que traz, a vida sabe (mesmo) o que faz", declara.

Será que Joana está mesmo solteira?

