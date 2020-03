Com o mundo virado do avesso com a pandemia de covid-19, Joana Diniz também já adotou as medidas de prevenção da propagação do vírus e mantém-se em casa.

Nestes momentos difíceis, a celebridade tem aproveitado para estar com o companheiro, como a própria fez questão de desatacar nas redes sociais, onde apela para que todos os fãs fiquem em casa.

"Em momentos extremamente delicados e difíceis como os que estamos a passar, agarrem-se ao A-M-O-R. Esse conforta, fortalece e dá-nos esperança de um futuro melhor. Em CASA COM amor um grande beijinhos de nós dois para todos vocês. Estamos juntos", escreveu.

