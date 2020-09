Joana Diniz resolveu deixar gravado na sua pele o enorme respeito que tem por África e pela cultura africana. A ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, desenhou no braço uma imagem a que chama de "mãe África".

"Não sou filha de África, mas nasceu em mim e de mim África... Haverá mais pulsação ou mais sangue do que no coração? É aí que sou tua, mãe África. Não haveria drama ou discussão social, nem sequer supremacia de raças, se houvesse apenas e só Respeito. A palavra que acompanha a minha 'mais nova' obra no meu corpo: Mãe África", escreve Joana ao partilhar com os seus seguidores o resultado final desta "obra".

Veja o vídeo na galeria.

