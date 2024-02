Joana de Verona foi a concorrente eleita pelo público para deixar o programa 'Dança com as Estrelas', na TVI.

Num frente a frente com o modelo com Tiago Carreira, a atriz conquistou apenas 20% da votação do público.

No Instagram da TVI, onde foi destacada a saída, foram vários os comentários contra Bernardo Sousa, outro dos concorrentes.

"Mais um par talentoso que tem que sair. Enfim, digam se o troféu já tem o nome do Bernardo", notou-se.

"Não foi preciso ver o programa para saber que o Bernardo foi novamente o pior, e independentemente do seu desempenho desta noite, deveria sair devido a todas as semanas que já ocupou espaço e lugar a outros que infelizmente tiveram de sair", acrescentou-se.

"Mais uma vez sai alguém talentoso para ficar o Bernardo, que a meu ver não evoluiu praticamente nada", lamentou outro internauta.

"Como é que o Bernardo continua lá? O público que vota deveria fazê-lo pela qualidade da performance", lê-se ainda.

