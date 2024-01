Bruna Gomes e Bernardo Sousa esta quinta-feira, dia 25 de janeiro, no 'Café da Manhã' da RFM a jogar à 'Cara Podre', um desafio no qual as perguntas podem, por vezes, ser incómodas.

Noivos há exatamente um mês - o piloto pediu a companheira em casamento no Dia de Natal - foram questionados sobre se já tinham escolhido os padrinhos do casamento e, apesar de inicialmente Bruna ter respondido que não, Bernardo afirmou que há uma pessoa que já está escolhida.

"A Tininha tem que ser", começou por dizer o piloto, com a namorada a concordar. "Ela no fundo vai ter que aceitar. Cristina Ferreira, vais ter que aceitar ser nossa madrinha", acrescentou ainda Bernardo.

Veja no vídeo abaixo.

