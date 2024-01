A antiga concorrente do 'Big Brother' esteve com o noivo, Bernardo Sousa, no 'Café da Manhã' da RFM.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa estiveram na manhã desta quinta-feira, dia 25 de janeiro, no 'Café da Manhã' da RFM a jogar à 'Cara Podre', um desafio de perguntas incómodas e por vezes polémicas. Durante a emissão, o casal foi questionado sobre se já tinham feito um teste de gravidez e perante a resposta afirmativa, Bruna afirmou ainda que há dois meses que não fazia nenhum. Assim, foi desafiada a fazer um teste naquele momento e, ao ver o resultado... preferiu não o revelar, deixando a dúvida no ar. "Eu estou morta!", disse ainda Bruna, entre risos, antes de fazer o teste. Veja o momento no vídeo abaixo. Leia Também: Bruna Gomes surpreende Bernardo Sousa... vestida de noiva