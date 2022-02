Com as mais recentes informações sobre o bombardeamento no Aeroporto de Kiev e noutras cidades durante a noite de hoje, Joana Cruz recorreu às redes sociais para reagir aos ataques da Rússia.

Junto de uma imagem simbólica com uma pomba, a locutora da RFM escreveu: "Paz. Rússia e Ucrânia. Cada vez a ficar mais feio".

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que não tardaram a também lamentar a guerra entre Ucrânia e Rússia.

Mas não foi a única a reagir à invasão russa à Ucrânia. Outras caras conhecidas também já se manifestaram nas redes sociais, entre elas Nilton. "Putin... que o pariu", disse o comediante.

"Começou a guerra na Europa! Como é que é possível que não se tenha aprendido nada com as últimas duas guerras mundiais? Assim começaram... Com um país a invadir outro. Rússia espera que o resto do mundo assista impávido a esta violação dos direitos humanos???", escreveu Andreia Dinis.

