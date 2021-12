Joana Cruz, de 41 anos, continua em "terapia", que é como quem diz a desfrutar de umas merecidas férias no Brasil.

Esta segunda-feira, dia 6, ao partilhar novas imagens desta viagem de sonho com os seus seguidores do Instagram, a radialista mostrou pela primeira vez a cicatriz que resultou da operação ao cancro da mama a que foi submetida no último ano.

"Marcas da batalha vencida", começa por realçar. "A operação que me puxou músculo das costas para a frente deixou uma cicatriz que merece honras de protetor cor de rosa", diz, mostrando-se orgulhosa da marca que agora exibe nas costas.

"Estou curada", afirmou Joana Cruz em agosto deste ano, depois de ter passado por várias sessões de quimioterapia e pela operação que resultado na retirada do tumor.

