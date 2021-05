Joana Cruz quis esta sexta-feira dedicar uma mensagem especial a uma das pessoas que tem estado sempre ao seu lado na luta contra o cancro: o seu melhor amigo, Rodrigo Gomes.

"A sardinhada de ontem acabou registada no meio da estrada. O BFF Rodrigo Gomes é que escolheu o cenário. Foi das primeiras pessoas a quem contei: não sei se não terei cancro de mama. Só me respondeu: 'não me digas uma coisa dessas'. Mas tive que dizer e, como sempre, não largou da mão desta amizade que nos une quer pessoal, quer profissionalmente", começa por ler-se na mensagem de Joana Cruz, que às suas palavras juntou uma fotografia ao lado do amigo.

"Tenho a sorte de ter esta alma sensível, ponderada, ouvinte, criativa, meu disco externo de memória, interessante e interessada ao meu lado há mais de 15 anos. Temos o melhor dos entendimentos mesmo quando aceitamos discordar. É amigo, companheiro, confidente e isso é para a vida toda. Está cá para mim e eu estarei cá sempre para ele", completa.

