Joana Amaral Dias celebrou o 25.º aniversário do filho, Vicente, como destacou no Instagram esta segunda-feira, 23 de novembro.

Uma data que foi comemorada em família, num restaurante. "O meu mamífero fez 25 anos. Estamos de parabéns. Para vocês, um excelente dia", escreveu na legenda das imagens onde mostra os festejos.

Perante a partilha, Joana Amaral Dias foi criticada por comemorar a data em plena pandemia. "Deviam era ficar em casa, comemoram no próximo ano, depois vão para os hospitais dar mais trabalho aos profissionais de saúde, como tanto apregoam... enfim", disse uma internauta. "Parabéns ao moço, mas, na foto cinco estão seis pessoas na mesa, juntinhas, parece o metro em hora de ponta, pergunto eu, nesta altura da covid é permitido seis pessoas juntas à mesa restaurante? Mesmo sendo da família, já pondo essa hipótese?", comentou outro.

No entanto, alguns seguidores fizeram questão de responder: "No restaurante são permitidas seis pessoas. Nas reuniões familiares em casa é que são só cinco. Tudo de acordo com as indicações da DGS".

Mas os comentários não ficaram por aqui. Entre as muitas reações, vários seguidores ficaram surpreendidos com o facto de Joana Amaral Dias ser mãe de um jovem de 25 anos. "Parecem irmãos", disse um internauta. "É seu filho? Puxa, parece o seu namorado. Como é possível ter um filho com 25 anos. Eu pensava que a Joana tivesse 30 anos. Parabéns", lê-se ainda.

