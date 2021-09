Andreia Filipe já apresentou o seu bebé, Rodrigo, à amiga Joana Albuquerque. A designer esteve em casa da professora de dança para na tarde desta quarta-feira conhecer o recém-nascido.

"Fotografia de tia babada", declarou Joana ao mostrar nas redes sociais o momento em que visitou o bebé.

"Realmente é o bebé (menino) mais lindo do mundo - não venha a Pilar com ciúmes", pode ainda ler-se na legenda do amoroso registo.

Joana e Andreia conheceram-se durante a participação de ambas no reality show 'Big Brother - A Revolução'.

