Falta de comida? Impedidos de entrar na passadeira vermelha? Lugares mais escondidos para os concorrente de reality shows? Joana Albuquerque falou sobre tudo o que aconteceu na gala dos 30 anos da TVI.

A vencedora do 'Big Brother - Duplo Impacto' foi uma das várias pessoas a receber convite para a cerimónia de celebração da estação, embora também ela tenha ficado desagradada com as condições que lhe foram oferecidas.

Num vídeo publicado no TikTok, Joana começou por falar do facto de ter entrado por uma segunda porta, sem acesso direto à passadeira vermelha. "Acho que foi porque a Cristina Ferreira estava lá", fez notar.

Joana, de seguida, explica que optou por um look mais extravagante porque no convite constava que iria ser fotografada na "red carpet", o que acabou por não acontecer.

"A comida era um género de um arroz de peixe com molho", contou de seguida a jovem de Cascais, referindo também ao pormenor a atribuição dos lugares.

"Haviam cores de senhas, [que determinavam] quem se sentava onde. (...) As pessoas da minha senha, ou seja, pessoas dos reality shows, só se podiam sentar nos seis lugares de fora", relatou Joana Albuquerque.

"Haviam pessoas que não tinham nada a ver com o canal que estavam sentadas nos lugares do meio, então porque é que nós, que damos vida a este canal, temos de nos sentar nas pontas?", questionou ainda, indignada.

Já perto do fim do vídeo, Joana refere que várias pessoas optaram por abandonar a gala antes do final, decisão que ela própria tomou.

