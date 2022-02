José Carlos Malato não conseguiu ficar indiferente às notícias que dão conta de que Joacine Katar Moreira será uma das concorrentes que no próximo domingo irá entrar na nova edição de 'Big Brother Famosos'.

"Não pode ser. Só pode ser fake. A realidade ultrapassa a ficção. Não quero viver este pesadelo", declarou o apresentador ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma notícia onde se lê que a antiga deputada do Livre estaria prestes a desistir da participação no reality show.

A possível participação de Joacine no 'BB' já se tornou num dos assuntos do momento no Twitter, onde se espalham rumores, confirmados pelo site A Televisão, de que esta estará tentada a desistir da ideia devido a uma desavença com Nuno Graciano. Também o apresentador é apontado como um possível participante do programa.

A nova edição de 'Big Brother Famosos', estreia já este domingo, dia 27 de fevereiro.

