A cantora Jessie James Decker exibiu orgulhosamente a barriga de grávida durante a passagem pela passadeira vermelha da gala dos People Choice Country Awards.

A artista country prepara-se para ser mãe pela quarta vez e não podia estar mais feliz, como é possível perceber pelo sorriso no rosto com que surge nas imagens captadas no evento.

Jessie James não estava sozinha, pois contou com a companhia do marido, Eric Decker. Veja algumas imagens na galeria.

De recordar que o casal deu as boas-vindas à primeira filha, Vivianne Rose, em março 2014. Depois chegou o filho Eric Thomas II, em 2015, e o terceiro bebé nasceu em março de 2018.

