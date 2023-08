Jéssica Maria foi uma das convidadas de Manuel Luís Goucha no programa desta quarta-feira, 9 de agosto. A ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' lembrou uma das fases mais difíceis da sua vida, nomeadamente quando o avô morreu.

"Quando o meu avô faleceu eu ficava no quarto escuro sentada no chão, a vida não fazia sentido. Não ia saber lidar", reflete, dando conta de sintomas de depressão.

"Começo a ficar doente. Tenho um episódio em que vou para o hospital e fico internada um dia e ninguém sabe o que era. Comecei a ficar cada vez mais doente, tinha falta de ar, não me apetecia falar", recorda, afirmando que foi cinco vezes ao hospital.

A certa altura, os médicos perceberam um problema grave de saúde em Jéssica. "Ou era porque estava deprimida, ou era por causa do meu avô, até que me fazem um exame, estava com um princípio de uma trombose nos pulmões", conta.

À época, a entrevistada conta que ficou internada uma semana.

