Depois da passagem pela passadeira vermelha do Festival de Cinema de Veneza, o braço de Jessica Chastain nunca mais foi o mesmo... Isto porque o beijo do ator Oscar Isaac elevou-o a um nível de popularidade impensável.

Quando posaram diante das câmaras, a dupla de atores acabou por protagonizar um dos momentos mais inesquecíveis da 78.ª edição do evento. Um momento que a atriz guarda com carinho e muito humor.

"O meu braço esquerdo está com ciúmes do direito", brincou, como cita o Page Six.

