Jessica Chastain e Oscar Isaac protagonizaram um dos momentos mais badalados do Festival de Cinema de Veneza esta segunda-feira, dia 6.

Os atores marcaram presença no evento a propósito do seu mais recente trabalho, a série da HBO 'Scenes From a Marriage'.

Enquanto posavam para os fotógrafos na passadeira vermelha, Oscar não resistiu em fazer um movimento no qual parecia que estava a cheirar o braço da atriz. Chastain não conseguiu conter as gargalhadas, tendo os dois mostrado posteriormente uma enorme cumplicidade (note-se que ambos são casados).

